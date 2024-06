Beautiful anticipazioni 30 giugno: Brooke sconvolge Taylor e Hope, ecco cosa ha fatto

Beautiful torna domani, domenica 30 giugno, con l'appuntamento in onda alle 14:00 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Taylor e Brooke tornano a Il Giardino. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 30 giugno: L'intervento di Taylor nella controversia familiare

Dopo la decisione del giudice di affidare Douglas a Steffy, tra i due fratelli è nata una diatriba. Thomas vorrebbe presentarsi a casa di sua sorella senza preavviso per vedere suo figlio, mentre Steffy gli chiede di rispettare i termini stabiliti dal Tribunale. Lei vorrebbe mantenersi equidistante, considerando anche la posizione di Liam e Hope che hanno cresciuto il bambino e lo considerano un figlio.

Thomas si sente ancora una volta tradito dalla sua famiglia, la mediazione di Taylor, che cerca di convincere i suoi figli a trovare un accordo senza mettere in crisi l'unione della famiglia, non sembra servire a nulla. Nel frattempo, Bill si preoccupa perché percepisce l'infelicità di Sheila, a cui manca Finn.

Il fascino di Hollis fa presa su Brooke

In precedenza, Taylor e la Logan, che dopo aver deciso di mettersi alle spalle la rivalità per Ridge sono diventate grandi amiche, sono andate a pranzare a Il Giardino. Al ristorante gestito da Deacon lavora un nuovo cameriere: il giovane e attraente Hollis, che inaspettatamente ha iniziato a flirtare con Brooke.

Hollis invita Brooke a cena

Dopo aver discusso con i suoi figli, Taylor in compagnia di Brooke e Hope, torna a Il giardino, che resta un punto di incontro per familiari e amici dei Forrester. Hollis, che in precedenza aveva chiesto a Deacon il permesso di corteggiare la sua ex, invita la Logan a cena fuori. Lei, sotto lo sguardo divertito e stupito delle sue amiche, accetta.