Beautiful anticipazioni 30 gennaio: Ridge raggiunge Taylor ad Aspen mentre Brooke lo aspetta a casa

Beautiful torna domani, martedì 30 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 29 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 29 gennaio

Brooke, vedendo Liam preoccupato per l'avvicinamento tra Hope e Thomas, lo esorta a intervenire senza indugi per proteggere la moglie. Taylor vuole dimenticare Ridge perché, pur amandolo, sa che presto o tardi tornerà da Brooke.

Anticipazioni del 30 gennaio: Ridge giunge inaspettatamente ad Aspen

Steffy e Taylor sono partite per Aspen dove Taylor spera di dimenticare Ridge, ma mentre si trovano nella città sciistica per la Hayes c'è un insperato colpo di scena.

L'uomo che ama e sta cercando di dimenticare la raggiunge, Ridge fa una sorpresa a Taylor presentandosi inaspettatamente ad Aspen.

Nel nuovo episodio: Confronto su Hope e Thomas

Nel frattempo, ignara di tutto, Brooke aspetta Ridge a casa. La Logan si confronta con Liam riguardo a Hope e Thomas.

Entrambi sono preoccupati e non si fidano di Thomas, temendo che le manipolazioni dell'uomo possano influenzare la vita di Hope, soprattutto per quanto riguarda il legame con il piccolo Douglas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hope chiede spiegazioni a Thomas sulla visita degli assistenti sociali.