Beautiful anticipazioni 30 dicembre: Ridge scopre Brooke mentre abbraccia Bill, la reazione di Forrester

Beautiful torna domani, sabato 30 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, ecco breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 29 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del venerdì 29 dicembre

Ridge va da Taylor e le dice di amarla. Lei gli chiede se questo vuol dire che sia pronto a iniziare un futuro insieme. Taylor ribadisce a Ridge che lui non sarà mai felice con Brooke perché è nella sua natura essere destinata a tradirlo ancora.

Anticipazioni del 30 dicembre: Steffy Confida a Hope il Suo Pensiero su Ridge e Brooke

Steffy parla in maniera schietta con Hope, svelandole la sua convinzione che Ridge non potrà mai trovare la serenità accanto a Brooke. La figlia di Taylor è convinta che l'unica donna che potrà far felice Ridge è solo sua madre.

Nella prossima puntata: Bill si Confida con Brooke sui Problemi con Katie

Nel frattempo, Bill si reca da Brooke per condividere i suoi problemi con Katie. La donna gli offre il suo aiuto e dimostra un'empatia sincera nei confronti del difficile momento che Bill sta affrontando.

Nel nuovo episodio: Brooke Offre il suo Sostegno a Bill,

Senza essere consapevole dell'imminente ritorno di Ridge, Brooke si avvicina a Bill con amicizia e compassione, offrendogli il suo sostegno. L'abbraccio amichevole diventa un momento di connessione umana in un momento di difficoltà di Bill.

L'arrivo inatteso di Ridge domani nella soap americana

Nel momento in cui Ridge fa il suo ingresso, si trova di fronte a una scena inattesa: Brooke e Bill si stanno abbracciando. Forrester non conoscendo la natura di quell'abbraccio va su tutte le furie temendo l'ennesimo tradimento di Brooke.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor incoraggia Thomas a vedere Douglas anche senza chiedere il permesso.