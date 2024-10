Beautiful anticipazioni del 3 ottobre, Finn visita Sheila, Steffy è preoccupata, R.J. parla con Eric di Brooke

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 3 ottobre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Steffy chiede a Finn di non sottovalutare Sheila. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: una visita in carcere dai risvolti imprevedibili

Finn comunica a Steffy che ha deciso di acconsentire alla richiesta di Sheila di un incontro, ma solo per chiarire una volta per tutte che non potranno mai avere il rapporto che lei desidera. La determinazione di Finn è palpabile, e vuole mettere fine a qualsiasi illusione che sua madre biologica possa nutrire riguardo a una possibile riconciliazione.

Steffy, però, non può fare a meno di esprimere la sua preoccupazione. La ragazza Conosce bene le abilità persuasive di Sheila Carter e la sua capacità di manipolare le situazioni a suo favore. La figlia di Taylor teme che la donna possa sfruttare questa opportunità per guadagnarsi la fiducia di Finn.

RJ interpretato da Joshua Hoffman

Nel frattempo, alla Forrester, R.J. si rivolge a Eric con una preoccupazione crescente. Esprime il suo timore che Brooke non possa mai essere veramente felice se continua a stare lontana da Ridge. Il giovane influencer pensa che l'accordo che sua madre ha fatto con Taylor, di non farsi coinvolgere sentimentalmente da Ridge, possa rivelarsi controproducente e potrebbe allontanarla dalla felicità che desidera.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: R.J. dice a Eric di temere che Brooke non sarà mai felice lontana da Ridge.