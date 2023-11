Beautiful anticipazioni 3 novembre: Il mistero di Sheila e gli ostacoli per Liam e Hope

Beautiful ritorna domani, venerdì 3 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 2 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 2 novembre

Conoscendo i diabolici depistaggi di Sheila, tutta la famiglia Forrester mette in dubbio che la donna possa essere stata sbranata da un orso, ma il detective mostra loro le evidenze del DNA. I Forrester sono scettici al riguardo e si chiedono quali siano i suoi piani.

Anticipazioni del 3 novembre: Il sollievo della famiglia Forrester

La famiglia Forrester è sconvolta, ma anche sollevata all'idea che Sheila sia morta. Ciascunodichiara di sentirsi finalmente libero da un incubo, nonostante tutti conoscano bene come Sheila sia riuscita in passato ad ingannare ognuno, manipolando le persone.

Nel prossimo episodio: La situazione con la polizia

Malgrado i dubbi espressi da Ridge, Brooke e tutti coloro che in passato hanno dovuto fare i conti con la follia di Sheila, la polizia è convinta che questa volta la malvagia Sheila Carter sia morta davvero. Nel frattempo, Liam e Hope devono affrontare un nuovo ostacolo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor chiede a Ridge se avrà una seconda occasione