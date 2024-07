Beautiful, anticipazioni del 3 luglio: Bill disposto a tutto per avvicinare Sheila e Finn, Brooke bacia Hollis

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:40 circa: la soap americana viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 3 luglio alle 13:45, nella trama di oggi Bill fa una promessa a Sheila. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 3 luglio: Bill ha un piano per aiutare la donna che ama

Spencer Jr. e Sheila convivono da quando lui, con un subdolo ricatto ai danni di Steffy e Finn, è riuscito a farla uscire di prigione. Il magnate ha impedito ai due ragazzi di testimoniare contro la donna che aveva cercato di ucciderli, minacciando di mandare in prigione Taylor, madre di Steffy, che anni prima gli aveva sparato.

Ora Sheila è libera di girare per la città. La Carter è convinta di meritare una seconda possibilità perché, dice, è cambiata. A dispetto di questi buoni propositi, per il momento, tutti le hanno sbattuto la porta in faccia, ad eccezione di Bill e Deacon, l'uomo che le ha dato rifugio quando era ricercata dalla polizia dopo l'evasione dal carcere.

Hollis bacia Brooke per la prima volta

Nonostante ciò, Sheila è infelice. Ora vorrebbe far parte della vita di Finn, suo figlio biologico, e dei suoi nipoti. Bill, allora, le promette che l'aiuterà. Il padre di Wyatt e Liam è sicuro di poter convincere Finn a riconciliarsi con sua madre. Dollar Bill ignora che il dottore non ha alcuna intenzione di perdonarla dopo tutte le sue malefatte e tantomeno di ascoltare il magnate, dopo il suo ignobile ricatto.

Tra Brooke e il suo corteggiatore scatta la scintilla

Nel frattempo, la serata romantica tra l'ex moglie di Ridge e il suo giovane corteggiatore continua. Infatti, con l'aiuto di Taylor, e contro tutte le previsioni, Brooke ha accettato di uscire con Hollis, il giovane e aitante cameriere che lavora presso Il Giardino, il ristorante gestito da Deacon. I due, dopo essersi accomodati sul divano ed aver chiacchierato, si baciano per la prima volta.