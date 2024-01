Beautiful Anticipazioni 3 gennaio: Il destino di Brooke e Ridge appeso a un filo

Beautiful torna domani, mercoledì 3 gennaio 2024, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 2 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 2 gennaio

Thomas è combattuto e confida a Carter le sue incertezze: mentre vorrebbe trascorrere più tempo con Douglas, allo stesso tempo non vuole allontanarlo da Hope per non farla soffrire, visto che è ancora interessato a lei. Brooke sta organizzando una serata speciale con Ridge, per riavvicinarsi a lui, e Hope la sostiene.

Anticipazioni del 3 gennaio: La serata speciale di Brooke e Ridge

Nella puntata di domani di Beautiful, la tensione cresce mentre Hope si impegna nell'organizzazione di una serata speciale per sua madre, ma contemporaneamente avverte Brooke di presunti intrighi orchestrati da Thomas, Steffy e Taylor per riavvicinare Ridge a Taylor.

Nel prossimo episodio: Hope Sostiene Brooke

Hope dimostra il suo affetto per Brooke dedicandosi all'organizzazione di una serata speciale con suo marito Ridge. Mentre cerca di creare un momento memorabile, Hope mostra il suo sostegno incondizionato per sua madre, desiderosa di regalarle gioia e serenità.

Nella puntata di domani: L'Avvertimento di Hope sui Piani di Thomas

Tuttavia, il clima si fa più teso quando Hope condivide con Brooke la sua preoccupazione riguardo a presunti piani orchestrati da Thomas, Steffy e Taylor. La ragazza avverte sua madre che c'è un possibile complotto per far riavvicinare Ridge a Taylor, mettendo in guardia Brooke su eventuali manovre che potrebbero minacciare la sua relazione con Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas chiede a Carter consigli legali.