Beautiful anticipazioni del 3 dicembre: Finn rassicura Steffy, ma lei ripensa ai baci di Liam

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 3 dicembre alle 13.40: Thomas si addossa le colpe di Hope. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Steffy informa Thomas che ormai tutti sanno che è stata Hope a baciarlo, una verità confermata anche da Liam. Sebbene Thomas cerchi di difendere Hope, Steffy sottolinea che il danno è fatto e lo dissuade dall'affrontare Liam, temendo che un confronto peggiori la situazione. Hope, devastata, confida a Thomas che Liam ha deciso di divorziare, segnando una svolta drammatica.

Intanto, Wyatt visita Liam per comprendere meglio i sentimenti di suo fratello che gli dichiara che non c'è più speranza per il suo matrimonio. La fiducia, già fragile, è stata distrutta dal tradimento con Thomas, un uomo che Liam considera una minaccia. Per lui, la frattura emotiva e psicologica è insanabile, rendendo inevitabile la separazione definitiva.

Il bacio di Hope e Thomas è ancora la centro delle discussioni dei Forrester

Anticipazioni di Beautiful: Finn tenta di rassicurare sua moglie

Dopo aver affrontato Liam, Steffy non può fare a meno di ripensare ai due baci che si sono scambiati. Sebbene lei abbia subito chiarito a Liam che è felicemente sposata con Finn e che pretende che lui rispetti il suo matrimonio, la situazione ha lasciato un segno nella sua mente.

Il comportamento impulsivo di Liam e la forza del legame che un tempo condividevano continuano a turbarla. Steffy è determinata a mantenere salda la sua relazione con suo marito. Al suo ritorno a casa dopo un lungo turno in ospedale, Finn nota una certa tensione in Steffy e le chiede aggiornamenti su Thomas.

Steffy, gli racconta ciò che è accaduto. Thomas è rimasto profondamente colpito quando ha scoperto che sia lei che Liam erano a conoscenza del bacio tra lui e Hope. Nel tentativo di proteggere Hope, Thomas ha deciso di addossarsi l'intera colpa del bacio, dichiarando che è stata una sua iniziativa.

La Forrester spiega a Finn quanto suo fratello si senta in colpa per il caos che il bacio ha generato nelle vite di tutti. Nonostante i suoi tentativi di cambiamento, Thomas si trova ancora una volta coinvolto in una situazione che minaccia di distruggere i delicati equilibri familiari. Finn ascolta con attenzione e cerca di tranquillizzare Steffy.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke è convinta che Hope combatterà per tenere saldo il suo matrimonio con Liam.