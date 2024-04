Beautiful anticipazioni 3 aprile: Ridge sposerà Taylor? Brooke ha il sostegno della sua famiglia

Beautiful torna domani, mercoledì 3 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì alla domenica ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì.

Beautiful: riassunto del 2 aprile

Taylor è combattuta tra la spinta alla sincerità e la paura di perdere la felicità ormai vicinissima. Brooke, profondamente ferita, ma ancora innamorata, sembra rassegnata all'imminente matrimonio di Ridge con Taylor, circondata dall'affetto delle sorelle.

Anticipazioni del 3 aprile: Brooke è circondata dall'affetto

Beautiful: Stephen Logan è tornato per dare il suo supporto a Brooke

Stephen Logan e la sua nuova compagna Lucy sono tornati per stare vicino a Brooke. Lui, con le sue figlie Katie e Donna fanno del loro meglio per sostenere Brooke in questo momento difficile della sua vita.

Nella prossima puntata: Cosa farà Taylor?

Carter celebrerà il matrimonio tra Ridge e Taylor

Nel frattempo, Carter si appresta a officiare la cerimonia nuziale che vedrà Ridge e Taylor scambiarsi le promesse dell'anello. Sul matrimonio incombe comunque la notizia appena appresa da Taylor, Thomas ha clonato la voce di Brooke per autodenunciarsi ai servizi sociali.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke sembra rassegnata all'imminente matrimonio tra Ridge e Taylor.