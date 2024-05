Beautiful anticipazioni 22 maggio, Wyatt e Liam vogliono salvare Bill da Sheila

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 22 maggio alle 13:45, la trama di oggi è incentrata su Katie che corre da Carter dopo l'incontro con Bill.

La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 21 maggio, Finn e Steffy rivelano a Li di essere stati vittima del ricatto di Bill. Nel frattempo, Katie appare visibilmente turbata dalla discussione avuta con l'ex-marito.

Anticipazioni del 22 maggio: Un drammatico faccia a faccia tra padre e figli

Katie dopo aver parlato con Bill e Sheila ed essere stata cacciata dal suo ex marito torna da Carter, con cui si è avvicinata nelle ultime settimane. La donna, in un momento di massima disperazione confida all'avvocato le sue preoccupazioni per il futuro del figlio.

Wyatt e Liam vanno a parlare con Bill

Nel frattempo, Wyatt e Liam, i due figli di Bill, hanno saputo gli ultimi sviluppi della vita sentimentale del padre e del suo improvviso legame con Sheila, la donna che tutti considerano una psicopatica. Per questo, preoccupati per quello che sta succedendo, decidono di andare a parlargli, affrontandolo faccia a faccia.