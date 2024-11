Beautiful, anticipazioni 29 novembre: Brooke rivela a Ridge che Hope ha baciato Thomas

Venerdì 29 novembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Brooke si confida con Ridge sugli eventi romani. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Nel cuore degli uffici della Forrester, Ridge esprime con orgoglio il suo apprezzamento per Thomas, non solo per il suo successo a Roma come stilista, ma anche per il lavoro che ha fatto su sé stesso, superando il suo passato travagliato e la sua ossessione per Hope. Ridge riconosce la maturità che Thomas ha raggiunto come uomo.Nel frattempo, Hope si confida con Brooke, temendo che il suo matrimonio con Liam sia giunto al termine.

Nonostante gli sforzi di R.J. per consolarla, Hope decide di rivelare la verità a sua madre. Brooke sospetta che Thomas possa essere coinvolto nella crisi, ma quando Hope le confessa il bacio con Thomas, la situazione si complica. Hope, tra le lacrime, ammette che non sa spiegare il motivo del suo gesto, nonostante sia ancora profondamente innamorata di Liam.

Liam vuole divorziare da Hope

Anticipazioni di Beautiful: La confessione che sconvolge Ridge

Brooke, ancora scioccata dalla confessione di Hope, non riesce a tenere il peso del segreto per sé e decide di rivelare tutto a Ridge, raccontandogli come le cose siano andate veramente tra Hope e Thomas a Roma: i due giovani si sono baciati davanti al Colosseo, un gesto che ha lasciato un segno profondo non solo sul loro rapporto, ma anche sulla relazione di Hope con Liam.

Brooke spiega che Spencer, accorso a Roma per supportare Hope in un momento cruciale per la sua carriera, ha assistito alla scena. Ma la verità che sconvolge ancora di più Ridge è che Hope è stata la prima a baciare Thomas. Questo dettaglio rende la situazione ancora più dolorosa per Liam, che, sentendosi tradito, ha deciso di chiedere il divorzio a Hope.

Brooke, pur cercando di difendere sua figlia, non può fare a meno di percepire quanto grave sia stato il gesto di Hope, soprattutto se considerato il contesto in cui è avvenuto. Il matrimonio tra Liam e sua figlia sembra essere ormai irrimediabilmente compromesso, e le possibilità di una riconciliazione tra i due sono sempre più lontane. La rivelazione che sia stata Hope a fare il primo passo con Thomas aggrava ulteriormente la situazione, mettendo in discussione l'intero rapporto di fiducia che Liam aveva nei confronti della moglie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy ha un duro confronto con Liam.