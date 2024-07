Beautiful anticipazioni 29 luglio: Deacon vuole dire addio a Sheila, Bill e Ridge li ascoltano

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 29 luglio alle 13:40, la trama ci rivela che Deacon incontra Sheila per dirle addio. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 29 luglio, Un legame difficile da sciogliere

Hope va a trovare suo padre, Deacon, al ristorante e sente una parte di una telefonata strana che lui interrompe bruscamente, e in maniera alquanto sospetta, appena la vede arrivare. L'uomo stava parlando con Sheila, a cui aveva chiamato per chiederle di raggiungerlo a casa sua, ma qualcuno lo stava monitorando a sua insaputa.

La conversazione è stata ascoltata da Bill e Ridge che sono nella sala di controllo dell'FBI. I due hanno messo da parte le loro divergenze e collaborano per smascherare e catturare Sheila, sperando che confessi un omicidio di primo grado e possa essere condannata all'ergastolo. La tensione è alta mentre seguono attentamente ogni movimento della pericolosa criminale.

Logan parla con Stephen e Lucy

Sheila, dopo la telefonata si reca a casa della persona che l'ha ospitata durante la sua latitanza. Una volta arrivata, Deacon cerca di chiudere la loro relazione, preoccupato che Hope possa scoprire la verità e tagliare i ponti con lui per sempre. Tuttavia, il legame tra i due è troppo forte e complicato per essere spezzato facilmente.

Stephen e Lucy si incontrano con Brooke per analizzare gli avvenimenti recenti. Discutono della nuova amicizia della Logan con Taylor, nata dopo l'ennesima delusione causata da Ridge a entrambe. Parlano anche dei ricatti di Bill e della sua pericolosa relazione con Sheila, cercando di capire come affrontare al meglio la situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas vuole diventare una persona più affidabile.