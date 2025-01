Beautiful, anticipazioni 28 gennaio: Liam dichiara il suo amore a Steffy, Ridge affronta Finn

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 28 gennaio alle 13.40: Hope capisce che Liam proverà a riconquistare Steffy. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Liam rinfaccia a Finn la negligenza con cui ha messo in pericolo la vita di Kelly. Poi insiste sul rischio a cui espone la sua famiglia, perché Sheila rappresenta una minaccia costante per tutti loro. Alla fine, però, quando Finn ribadisce di amare ancora Steffy e Liam è costretto ad ammettere di non aver affatto dimenticato il suo amore per lei e di essere convinto che questo sentimento non finirà mai.

Alla Forrester, Steffy sta lavorando con Ridge. Al sopraggiungere di Hope e Brooke, è costretta a informarle di essersi trasferita a casa di Eric con i bambini e racconta tutte le vicende che l'hanno portata a prendere questa decisione. Anche se ama Finn, non può permettergli di far avvicinare Sheila alla sua famiglia.

Liam si dichiara a Steffy

Anticipazioni di Beautiful: Ridge chiede spiegazioni a Finn

Hope è sinceramente addolorata per la crisi con Finn, ma non può fare a meno di sottolineare che il distacco creatosi tra Steffy e il marito porterà Liam a tentare di riavvicinarsi a lei. Steffy non coglie la provocazione, ma, una volta tornata a casa di Eric, riceve proprio la visita di Liam.

Lo Spencer le riferisce dello scontro con Finn e le confessa di non aver mai smesso di amarla. Liam confessa a Steffy i suoi sentimenti, sostenendo di non poter più negare il suo amore per lei. Queste parole colpiscono la giovane, che, nonostante tutto, continua a difendere il suo legame con il marito.

Nel frattempo, Ridge, dopo aver lasciato la Forrester Creations, si reca in ospedale da Finn per chiedergli conto di tutto ciò che sta accadendo per colpa sua. Forrester critica duramente il marito di sua figlia per aver abbracciato Sheila - la donna che ha quasi ucciso Steffy - in tribunale dopo l'assoluzione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge affronta Finn sul suo rapporto con Sheila.