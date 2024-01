Beautiful anticipazioni 29 gennaio: Liam teme l'avvicinamento di Thomas e Hope, le pene d'amore di Taylor

Beautiful torna domani, lunedì 29 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 27 gennaio in prima serata.

Beautiful: riassunto della puntata del 27 gennaio

Steffy e Taylor sono partite per Aspen dove Taylor spera di dimenticare Ridge, ma Steffy non glielo permette. Ridge e Thomas sono convinti che sia stata Brooke a telefonare ai servizi sociali, nonostante le sue smentite.

Anticipazioni del 29 gennaio: Brooke esorta Liam a intervenire

Brooke, notando la preoccupazione di Liam per l'avvicinamento tra Hope e Thomas, lo esorta a intervenire senza indugi per proteggere la moglie.

Nel prossimo episodio: Taylor vuole dimenticare Ridge

Taylor, accompagnata da Steffy, è partita per Aspen perchè desidera dimenticare Ridge. La Hayes, nonostante l'amore che prova per lui, sa che prima o poi tornerà da Brooke e lei resterà nuovamente delusa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas cerca di far capire a Ridge che Brooke ha sbagliato ma quest'ultimo non è ancora convinto.