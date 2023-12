Beautiful anticipazioni 29 dicembre: Ridge si dichiara a Taylor 'Ti amo' e lei gli chiede di lasciare Brooke

Beautiful torna domani, venerdì 29 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 28 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 28 dicembre

Brooke è ben consapevole del fatto che Ridge sia indeciso tra lei e Taylor e confida a Hope di continuare ad avere fiducia nel suo matrimonio. Liam è convinto che Thomas usi il figlio per manipolare Hope e la prega di stare in guardia.

Anticipazioni del 29 dicembre: La Dichiarazione di Ridge a Taylor

Ridge, convinto dalle parole di Steffy e Thomas e travolto dalle emozioni, si reca da Taylor per confessarle i suoi sentimenti profondi, dichiarandole apertamente il suo amore.

Nel prossimo episodio: Un futuro poco chiaro

Di fronte a questa rivelazione, Taylor chiede a Ridge se questo significhi che è pronto a iniziare un rapporto serio con lei, perchè nonostante tutto, il futuro della loro relazione appare ancora nebuloso, vista la presenza di Brooke.

Nella nuova puntata: Taylor Avverte Ridge sui Rischi con Brooke

Nel corso della conversazione, Taylor ribadisce a Ridge la sua convinzione che non sarà mai veramente felice con Brooke. La donna sottolinea che è nella natura di Brooke tradirlo e lo farà ancora. Taylor chiede a Ridge di lasciare definitivamente la Logan ed andare a vivere con lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Steffy cerca di convincere Ridge a tornare con Taylor.