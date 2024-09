Beautiful anticipazioni 28 settembre: Hope desidera Thomas, mentre Liam si sfoga con Steffy

Sabato 28 settembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Hope è in panico per la notte a San Francisco. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Steffy difende il cambiamento di Thomas

Hope è in panico poiché deve informare Liam che, a causa di imprevisti, sarà costretta a trascorrere la notte a San Francisco. Nel frattempo, a Los Angeles, Steffy cerca di rassicurare Liam riguardo alla situazione in corso. Tuttavia, non fidandosi di Thomas, Liam teme che questo possa essere un espediente

Nonostante la sua preoccupazione, Steffy è convinta del cambiamento del fratello, ma dentro di sé nutre forti sospetti sui sentimenti di Hope per Thomas. A San Francisco, il giovane Forrester è impegnato a cercare un volo commerciale per riportare Hope a casa il prima possibile, ma scopre che il volo è pieno.

Steffy rassicura Liam sulle intenzioni di Thomas

Nel frattempo Hope fa dei bei discorsi sulla moralità e sui suoi principi che la legano al marito e alla famiglia, ma in realtà sembra ardere di desiderio per Thomas. A Los Angeles Liam ribadisce la sua fiducia nella moglie, ma non nel fratello di Steffy, che ha tradito le sue aspettative in passato e lo considera una minaccia per Hope, sempre incline a perdonare e a trovare il buono in tutti. Steffy, tuttavia, rimane ferma nella sua convinzione che il papà di Douglas non approfitterà di questa situazione, sostenendo che la sua ossessione per Hope sia finalmente risolta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope e Thomas sono bloccati a San Francisco.