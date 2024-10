Beautiful, anticipazioni del 28 ottobre: Taylor teme che Ridge scelga Brooke e si confida con Steffy

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 28 ottobre alle 13:45: Steffy non vuole ripetere gli errori del passato. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful, II viaggio a Roma è un'opportunità per ricostruire il legame familiare

La conclusione del feroce litigio tra Taylor e Brooke lascia Taylor con un forte senso di amarezza e un timore latente: è preoccupata che Brooke possa ancora una volta riuscire a manipolare Ridge e a metterla in cattiva luce. Taylor si confida con Steffy, che cerca di sollevare il morale.

La moglie di Finn prova a rassicurare sua madre e, allo stesso tempo, mostra una crescente speranza nel possibile riavvicinamento dei suoi genitori. Steffy, comunque, vuole essere chiara; non ha nessuna intenzione di ripetere gli errori del passato e afferma che non farà pressione su Ridge perché torni con la madre.

Ridge è tornato al centro degli interessi di Brooke e Taylor

Nonostante questo non può negare di essere sollevata dal desiderio di Taylor di avere nuovamente una relazione con Ridge. Anzi, Steffy appare felice quando sua madre le confida di voler partire per Roma con tutta la famiglia, non solo per sostenere Hope for the Future, ma anche per approfittare dell'occasione e passare del tempo insieme ai suoi figli e con l'uomo che ama.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La fine dell'amicizia tra Brooke e Taylor ha colpito molto Hope che si confida con Thomas.