Beautiful anticipazioni 28 marzo: Ridge smaschera Brooke mentre sposa Taylor

Beautiful torna domani, giovedì 28 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì.

Beautiful: riassunto del 27 marzo

Le manovre di Thomas e Steffy sembrano aver dato i risultati sperati e finalmente fervono i preparativi per il matrimonio tra Taylor e Ridge; quest'ultimo, però, si sente sotto pressione a causa delle domande e dalle illazioni di Eric sul motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione.

Anticipazioni del 28 marzo: La cena di prova del matrimonio tra Ridge e Taylor

Il giorno del matrimonio tra Ridge e Taylor si avvicina e iniziano i preparativi con la cena di prova dove partecipa tutta la famiglia Forrester. Durante questo evento, Ridge decide di raccontare a tutti i familiari il motivo per cui ha deciso di lasciare Brooke.

A Beautiful, Ridge svela perchè ha lasciato Brooke

Nelle prossima puntata: La rivelazione inaspettata

Rivolgendosi a tutti i presenti, Ridge annuncia che era stata Brooke a telefonare ai Servizi Sociali per la Tutela dei Minori denunciando i presunti maltrattamenti del piccolo Douglas da parte di Thomas.