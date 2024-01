Beautiful anticipazioni 23 gennaio, Brooke denuncia Thomas: la scoperta scioccante di Ridge

Beautiful torna domani, martedì 23 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 22 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 22 gennaio

Steffy consola Taylor che si dichiara ancora innamoratissima di Ridge, ma vuole lasciare Los Angeles per staccarsi definitivamente da lui.

Steffy cerca di convincerla a non demordere ora che il matrimonio del padre vacilla. Ma poi la asseconda e le propone di accompagnarla ad Aspen per valutare l'acquisto della villa di Bill.

Anticipazioni del 23 gennaio: Ridge e Thomas indagano sull'autore della denuncia

Ridge e Thomas decidono di indagare sull'accusa anonima che ha scosso la loro famiglia. Si rivolgono a un vecchio amico nei servizi sociali per ottenere informazioni cruciali sull'autore della denuncia, scoprendo una verità sconcertante.

Nel nuovo episodio: Brooke è l'autrice della telefonata anonima

Ascoltando attentamente la registrazione della telefonata al Servizio Tutela Minori, Ridge e Thomas fanno una scoperta scioccante: Brooke è l'autrice dell'accusa, con l'obiettivo di allontanare Douglas da suo padre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Steffy prende le difese di Thomas contro Brooke.