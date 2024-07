Beautiful anticipazioni 28 Luglio: Bill sta per crollare, Ridge vuole distruggere Sheila

Beautiful torna domani, domenica 28 Luglio, con l'appuntamento in onda alle 14:00 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Ridge da sostegno a Bill. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 28 Luglio: II due ex nemici uniti contro Sheila

Bill ha finto di essere innamorato della Carter per un lungo periodo. Questa messinscena è parte di un piano elaborato con Ridge e l'FBI, finalizzato a far confessare a Sheila un omicidio di primo grado e ottenere così la sua condanna all'ergastolo. Tuttavia, il continuo mantenimento di questa facciata inizia a pesare su Bill, provocandogli stanchezza e frustrazione. Deve nascondere la verità non solo alla Carter, ma anche alla sua famiglia, il che erode lentamente la sua determinazione.

Ridge, consapevole del fardello che Bill sta portando, cerca di convincere il suo vecchio nemico a non arrendersi, sottolineando l'importanza di questo sacrificio per il bene di tutti. Sheila si fida di Bill, e Ridge gli ricorda che sono vicini all'obiettivo: mettere fine alla minaccia rappresentata dalla pericolosa donna. Bill è conscio che il suo sacrificio è essenziale per proteggere non solo la sua famiglia, ma anche quella di Steffy e di Ridge.

Sheila può cadere nella trappola di Bill e Ridge

Nonostante l'esaurimento, Bill continua a portare avanti la sua recita. Sa che una volta ottenuta la confessione di Sheila riguardo ai due omicidi mai risolti di cui è sospettata, potranno finalmente farla condannare all'ergastolo. Tuttavia, il prezzo di questo piano si fa sempre più alto, mettendo a rischio il rapporto di Bill con la sua famiglia e il rispetto delle persone a lui care. Ridge rimane al suo fianco, ricordandogli che tutto questo è per la sicurezza delle loro famiglie e la giustizia che cercano di ottenere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Deacon esprime le sue perplessità sul ritorno di Thomas a "Hope for the Future".