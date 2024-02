Beautiful anticipazioni 28 febbraio: Thomas seminudo nell'ufficio: la reazione di Hope e Steffy

Beautiful torna domani, mercoledì 28 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 27 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 27 febbraio

Con grande pazienza e grazia, Brooke ripete anche a Bill ciò che aveva detto precedentemente anche a Deacon, ovvero che Ridge è l'unico uomo della sua vita. Nel frattempo, Ridge e Taylor fanno programmi per il futuro nella casa sulla spiaggia, ma Ridge è turbato per il fallimento del suo matrimonio con Brooke.

Hope e Steffy trovano Thomas seminudo nell'ufficio

Anticipazioni del 28 febbraio: La sorpresa nell'ufficio di Thomas

Hope e Paris sono sorprese nel trovare Thomas seminudo nel suo ufficio mentre si sta cambiando. La presenza del padre del piccolo Douglas provoca alcuni commenti inaspettati tra le due ragazze.

Nel nuovo episodio: Hope e Paris rimangono colpite dal ragazzo

La loro reazione è evidente: entrambe rimangono colpite dalla prestanza fisica di Thomas. Dietro insistenza dell'amica, Hope ammette apertamente di trovarlo molto attraente.