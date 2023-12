Beautiful anticipazioni 28 dicembre, Hope contro Steffy e Thomas: 'Ridge ama solo Brooke'

Beautiful torna domani, giovedì 28 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 27 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 27 dicembre

Brooke è ben consapevole del fatto che Ridge sia indeciso tra lei e Taylor e confida a Hope di continuare ad avere fiducia nel suo matrimonio. Liam è convinto che Thomas usi il figlio per manipolare Hope e la prega di stare in guardia.

Anticipazioni del 28 dicembre: Hope Affronta Steffy e Thomas

Hope, preoccupata per il rischio che Steffy e Thomas possano minacciare il matrimonio di Brooke e Ridge, decide di affrontare i due fratelli per porre fine alla situazione. La giovane donna si presenta da Steffy e Thomas con determinazione, annunciando che non resterà a guardare mentre calunniano sua madre.

Nel nuovo episodio: Avvertimento Deciso di Hope

Con fermezza, Hope avverte i fratelli sulle conseguenze delle loro azioni, sottolineando che Ridge ama Brooke e niente potrà cambiare questo dato di fatto. La sua preoccupazione per la stabilità del matrimonio è palpabile, e Hope è pronta a difendere la relazione dei suoi genitori.

