Beautiful anticipazioni 28 agosto: Hope continua a fantasticare su Thomas, Steffy rassicura Liam

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 28 agosto alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Liam teme che Thomas non sia cambiato. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Steffy cerca di rassicurare il marito di Hope

Nonostante l'apparente cambiamento di Thomas, Liam continua a essere preoccupato che il passato possa riaffiorare e condivide i suoi timori con Steffy. Lei cerca di rassicurarlo, negando che l'affetto per suo fratello possa aver compromesso il suo giudizio come amministratrice dell'azienda. La ragazza ribadisce con fermezza che non avrebbe mai sostenuto il ritorno di Thomas alla Forrester se non fosse stata assolutamente certa della sua reale trasformazione.

Nel frattempo, Hope e Thomas, rimasti soli in ufficio, discutono della loro rinnovata collaborazione. Entrambi esprimono felicità per aver ritrovato non solo un rapporto professionale, ma anche un'amicizia, oltre al loro ruolo di genitori di Douglas. Tuttavia, Hope continua a essere tormentata dalle fantasie su Thomas, che non le danno tregua.

Liam viene rassicurato da Steffy

Mentre Liam e Steffy proseguono la loro conversazione, lei cerca con determinazione di tranquillizzarlo. Pur confermando il suo affetto e sostegno per Thomas, Steffy insiste che non avrebbe mai appoggiato il ritorno del fratello in azienda se non fosse stata totalmente convinta del suo cambiamento e della fine della sua ossessione per Hope.

