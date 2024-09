Beautiful anticipazioni 27 settembre, Hope e Thomas bloccati a San Francisco: imprevisto per il jet Forrester

Venerdì 27 settembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo del successo della nuova collezione di Hope For the Future a San Francisco. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Un incidente tecnico metterà in apprensione il marito di Hope

Steffy cerca di calmare le paure di Liam, ribadendo la sua convinzione che Thomas sia cambiato e che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Tuttavia, nel profondo del suo cuore, Steffy inizia a temere che sia Hope ad avere dei sentimenti nascosti per suo fratello, sentimenti che potrebbero andare ben oltre la semplice collaborazione lavorativa. La sua preoccupazione è alimentata dalla crescente vicinanza tra Hope e Thomas, nonostante le rassicurazioni che si tratta solo di lavoro.

Nel frattempo, l'incontro a San Francisco tra Hope, Thomas e alcuni importanti clienti di "Hope For the Future" si rivela un grande successo. La presentazione della nuova collezione affascina i clienti, e sia Hope che Thomas si preparano a tornare a Los Angeles con la consapevolezza di aver portato a termine un progetto fondamentale per il futuro dell'azienda.

Liam è preoccupato per Hope

Proprio quando stanno per lasciare l'albergo dopo l'incontro, un imprevisto rovina i loro piani: il pilota della Forrester li informa che il jet privato ha subito un problema tecnico e che il volo subirà un ritardo. Questo imprevisto potrebbe costringerli a rimanere a San Francisco per la notte, una situazione che certamente non farà piacere a Liam, già sospettoso e preoccupato per il tempo che sua moglie trascorre con Thomas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam deve cedere davanti all'importanza che il viaggio può avere per il lavoro di Hope