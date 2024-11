Beautiful, anticipazioni 27 novembre: Liam annuncia il divorzio e bacia ancora Steffy

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 27 novembre alle 13:45, nella trama di domani Hope si confida con R.J. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Hope implora Liam di perdonarla. Lei lo ama ma non sa dargli una risposta sul perché abbia baciato Thomas. Liam è stanco, aver visto con i propri occhi che è stata lei a fare la prima mossa con l'uomo che lui odia è troppo e le chiede il divorzio. Finn è dispiaciuto per Liam e Hope, Steffy spera che alla fine Liam la perdoni, perché la moglie e la loro famiglia sono troppo importanti per lui.

Finn però dubita che Liam potrà perdonare l'attrazione che Hope prova proprio per l'uomo che tanto dolore ha provocato a lei e alla loro famiglia nonostante tutti pensino che sia ormai cambiato. R.J. va a trovare Hope per complimentarsi del grande successo che ha ottenuto la presentazione della sua collezione a Roma, ma vedendola triste le chiede cosa sia accaduto.

R.J. ascolta il racconto di Hope

Anticipazioni di Beautiful: Steffy mette alle strette Spencer dopo il secondo bacio

Hope, devastata dalla situazione, confida a suo fratello R.J. che Liam l'ha vista baciare Thomas e che teme che il loro matrimonio sia ormai giunto al capolinea. R.J., colpito dalle sue parole, cerca di confortarla e di capire meglio i suoi sentimenti, ma Hope non riesce a nascondere il dolore e il senso di colpa per quello che è successo.

Nel frattempo, Liam decide di trasferirsi temporaneamente a casa di suo padre, Bill, che in quel momento si trova in viaggio sullo Stella Maris. Informa Wyatt della sua decisione di chiedere il divorzio a Hope. Wyatt, sbalordito dalla determinazione del fratello, tenta di convincerlo a riflettere meglio sulla scelta, ma Liam è irremovibile. Wyatt, vedendo quanto Liam sia provato, gli offre tutto il suo supporto, promettendogli di esserci per lui in questo momento difficile.

Successivamente, Liam si reca a casa di Steffy per parlarle. Steffy, sapendo quanto sia distrutto, gli chiede se abbia deciso di perdonare Hope. Ma Liam la sorprende annunciandole di aver chiesto il divorzio. Sconvolto dalla situazione, le dichiara di voler andare avanti con la sua vita e, senza preavviso, la bacia nuovamente, cogliendola completamente impreparata.

Il gesto di Liam provoca un profondo turbamento in Steffy, che decide di affrontarlo apertamente. In un confronto acceso, Steffy lo rimprovera duramente, ricordandogli che quanto accaduto a Roma, e ora di nuovo, non deve mai più ripetersi. Gli ribadisce che è una donna felicemente sposata con Finn, e che non intende mettere a rischio la sua famiglia per i sentimenti confusi di Liam.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope supplica Liam di darle una seconda possibilità.