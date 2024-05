Beautiful anticipazioni 10 maggio: Il ricatto di Bill e una visita a sorpresa per Finn e Steffy

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:50 circa su Canale 5.

Venerdì 10 maggio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:50. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Steffy e Finn sono sotto pressione. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 9 maggio, Bill fa visita a Sheila in prigione e le chiede se i sentimenti che dichiara di provare per lui siano sinceri. Finn e Steffy parlano del ricatto di Bill che li ha minacciati di denunciare Taylor, colpevole di avergli sparato anni prima, se loro perseguiranno Sheila per la sparatoria di cui sono stati vittima.

Taylor è entisiasta per l'arresto di Sheila

Anticipazioni del 10 maggio: Taylor scopre che Sheila è in prigione

Finn e Steffy si ritrovano a rievocare gli eventi frenetici delle ultime ore: dall'irruzione di Sheila durante il nubifragio, all'arrivo di Bill, fino al momento cruciale del ricatto di Spencer. Quest'ultimo vuole liberare Sheila dalla prigione e ha minacciato i due ragazzi di denunciare Taylor se decideranno di far incarcerare Sheila.

Mentre discutono della situazione, sopraggiunge Taylor, la madre di Steffy, entusiasta dell'arresto di Sheila, ma ignara dei piani di Bill alle sue spalle. Finn e Steffy scelgono di non svelarle ancora i retroscena.

Baker va da Finn e Steffy

Poco dopo, il detective Baker arriva a casa di Finn e Steffy per discutere degli ultimi sviluppi e ricorda loro quanto sia cruciale la loro testimonianza per assicurare Sheila alla giustizia.

