Beautiful anticipazioni 17 giugno: Steffy deve dire la verità a Finn, Katie spera che Bill rinsavisca

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 17 giugno alle 13:50, la trama ci rivela che il giudice affida il piccolo Douglas a sua zia.

Nell'episodio del 16 giugno Il ritorno di fiamma di Deacon per Sheila non ha apparentemente riscontri positivi. Dovendo scegliere se vivere con Hope e Liam o con il padre, Douglas ha chiesto a sorpresa al giudice di essere affidato alla zia Steffy. Hope è disperata perché ormai lo considera a tutti gli effetti suo figlio e Thomas è evidentemente addolorato, ma il giudice, dopo aver ascoltato il bambino, comunica la sua decisione in maniera ufficiale. Intanto Carter e Katie amoreggiano in ufficio parlando proprio di questo.

Anticipazioni del 17 giugno: Il giudice accoglie la richiesta del figlio di Thomas

Dopo la sorprendente decisione di Douglas di andare a vivere con sua zia Steffy e Finn, Hope è rimasta sbigottita. La giovane coppia, Liam e Hope, aveva sperato che il piccolo volesse vivere con loro e avevano discusso con lui poco prima dell'udienza in tribunale. Tuttavia, Douglas ha improvvisamente cambiato idea all'ultimo minuto, decidendo che la casa di Steffy e Finn è il luogo ideale per lui. Questo ha gettato Hope e Liam nella più completa disperazione, poiché avevano sperato di avere la custodia legale del bambino

Douglas va a vivere con Steffy

Steffy, nonostante le sue iniziali perplessità, ha accettato di rispettare la scelta di suo nipote. Non ha ancora avuto l'opportunità di parlarne con suo marito Finn, che era al fianco della madre adottiva durante l'udienza. Il giudice ha poi dato il suo benestare alla volontà del piccolo, affidando Douglas a sua zia, il che ha reso la situazione ancora più difficile per Hope e Liam. Thomas, dal canto suo, sembra più tranquillo rispetto alla situazione. È determinato a attenersi alla volontà di suo figlio, anche se ciò significa che il ragazzo preferisce vivere con Steffy anziché con lui, nonostante sia suo padre.

Nel frattempo, Carter e Katie, mentre flirtano in ufficio, discutono degli ultimi avvenimenti nella vita delle loro famiglie. Katie, la minore delle sorelle Logan, esprime la sua speranza che Bill, il suo ex marito, possa ravvedersi e smettere di ricattare Taylor per proteggere Sheila, la ragazza è sicura che la Carter lo abbia irretito.