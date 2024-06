Beautiful anticipazioni 27 giugno, Brooke dimentica Ridge tra le braccia dell'attraente cameriere?

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 27 giugno alle 13:50, la trama di oggi è incentrata sul nuovo interesse amoroso di Brooke. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 26 giugno, Thomas irrompe a casa della sorella per vedere il figlio, ritenendo di non dover chiedere il permesso per fargli visita. Ma Steffy lo ferma, dichiarando la sua imparzialità rispetto alla tutela del nipote. Thomas li minaccia: non gli impediranno di vedere suo figlio quando vorrà. Infatti, ora che Douglas vive a casa della sorella, lui pretende di poterlo vedere liberamente, senza dover chiedere alcun permesso. Steffy e Finn rimangono fermi sulla loro posizione per proteggere Douglas da ulteriori traumi e impediscono a Thomas di vedere suo figlio senza dover prima chiedere il loro permesso di fargli visita.

Anticipazioni di Beautiful del 27 giugno: Il fascino di Hollis e la reazione di Brooke

Taylor e la Logan si sono finalmente rappacificate, dopo anni di lotta per conquistare Ridge. Ora hanno deciso di mettersi il passato alle spalle e diventare amiche. Brooke è stata di grande supporto in questo periodo, quando Taylor si è sentita profondamente in colpa perché Bill, facendo leva sul passato della donna, ha ricattato Steffy e Finn permettendo a Sheila di tornare libera.

Ora le due donne passano molto tempo insieme e hanno deciso di mangiare a Il Giardino, il ristorante che da qualche settimana Deacon gestisce da solo. Mentre sono al tavolo, vengono servite da Hollis, un attraente cameriere che, fin dal loro ingresso, ha messo gli occhi sulle due donne.

Taylor e Brooke a Il Giardino mentre guardano Hollis

Sarà proprio lui a servire Taylor e Brooke al tavolo. Quando il giovane cameriere inizia a flirtare con Brooke, dicendole che sarà a sua completa disposizione, la Hayes si godrà la scena, sottolineando come la sua nuova amica abbia fatto colpo su Hollis. La bionda non crede alle parole della sua amica, convinta che un ragazzo così bello e giovane non possa interessarsi a lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il cameriere de "Il Giardino" flirta con Brooke.