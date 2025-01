Beautiful, anticipazioni 27 gennaio: Liam ammette di non aver mai dimenticato Steffy

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 27 gennaio alle 13:45, Finn avvisa Liam che combatterà per difendere la sua famiglia. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Eric, Liam e Steffy parlano di quello che è successo a Kelly sulla spiaggia, dove ha rischiato di affogare. Liam appoggia Steffy nelle sue scelte e le dice che ha fatto bene a trasferirsi a casa del nonno, dove sarà più al sicuro. Liam è furioso con Finn perche non è stato in grado di proteggere Kelly. Parla della situazione con suo fratello Wyatt, esprimendo tutta la sua preoccupazione per la sicurezza dei bambini.

Liam è particolarmente infastidito dal fatto che Finn continui a difendere Sheila, vedendo questo come una chiara dimostrazione della sua inaffidabilità. Tuttavia, non ha previsto la reazione di Finn, che si precipita alla Spencer per un confronto diretto, accusandolo di voler distruggere il suo matrimonio con Steffy per riconquistarla. Finn intima a Liam di non interferire più nel suo matrimonio. Nel frattempo, Steffy, confusa e preoccupata su come gestire la sua vita e il futuro dei suoi figli, trova conforto nel padre, Ridge.

Steffy e Finn si sono lasciati

Anticipazioni di Beautiful: Steffy spiega a Brooke di aver lasciato Finn

Liam rinfaccia a Finn la negligenza con cui ha messo in pericolo la vita di Kelly. Poi insiste sul rischio a cui espone la sua famiglia, perché non riesce a recidere il legame con Sheila, che rappresenta una minaccia costante per tutti loro. Alla fine, però, quando Finn ribadisce l'unicità e la profondità del suo amore per Steffy, Liam è costretto ad ammettere di non aver affatto dimenticato il suo amore per lei e di essere convinto che questo amore non finirà mai.

Alla Forrester, Steffy sta lavorando con Ridge, cercando di vivere una normalità, ma, al sopraggiungere di Hope e Brooke, è costretta a informarle di essersi trasferita a casa di Eric con i bambini e racconta tutte le vicende che l'hanno portata a prendere questa decisione. Anche se ama Finn, non può permettergli di far avvicinare Sheila alla sua famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy confessa a Brooke e Hope di aver lasciato Finn.