Beautiful anticipazioni 27 dicembre: Brooke promette di lottare per Ridge, Liam mette in guardia Hope

Beautiful torna domani, mercoledì 27 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda domenica 24 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 24 dicembre

Steffy e Thomas continuano a fare pressione su Ridge affinché lasci Brooke e torni con Taylor. Effettivamente Ridge sembra di nuovo indeciso tra le due donne e ricorda i momenti felici con entrambe.

Anticipazioni del 27 dicembre: Brooke Affronta le Incertezze di Ridge

Brooke, consapevole delle incertezze di Ridge tra lei e Taylor, confida a Hope la sua determinazione nel preservare il matrimonio. La donna condivide con la giovane Hope il suo impegno a mantenere unita la loro famiglia nonostante le evidenti difficoltà.

Nel prossimo episodio: Liam Mette in Guardia Hope

Liam, convinto che Thomas stia manipolando Hope usando il figlio, la mette in guardia. L'uomo esprime preoccupazione per le intenzioni di Thomas e esorta Hope a rimanere attenta, cercando di preservare la sua relazione nonostante le macchinazioni del padre di Douglas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy e Thomas continuano a fare pressione su Ridge affinché lasci Brooke e torni con Taylor.