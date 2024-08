Beautiful anticipazioni 27 agosto: Liam esprime a Steffy i suoi dubbi sul legame tra Thomas e Hope

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 27 agosto alle 13:40, la trama ci svela che Thomas ha dato un nuovo impulso alla linea Hope for the Future . La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Liam continua a non fidarsi di Thomas

Dopo la crisi della linea Hope for the Future, Steffy prende una decisione audace: richiamare Thomas in azienda e metterlo a capo del team creativo per risollevare le sorti del settore. La scelta di Steffy viene accolta con scetticismo da Hope, che inizialmente nutre dubbi sulle capacità e sulle reali intenzioni di Thomas. Tuttavia, con il passare dei giorni, la ragazza comincia a sviluppare sentimenti inaspettati per lui. Questo stato d'animo diventa così intenso che, durante un momento di intimità con suo marito Liam, Hope immagina di essere tra le braccia del giovane Forrester.

Determinata a rilanciare la linea, Hope riunisce il team creativo, che include Zende e Paris, entrambi impegnati al massimo per il successo della nuova collezione di "Hope for the Future". Il ritorno di Thomas come capo stilista sembra portare nuova energia e creatività al progetto. Thomas appare profondamente cambiato, sia a livello professionale, con nuove idee innovative, sia a livello personale, dimostrando di non essere più ossessionato da Hope.

Steffy cerca di tranquillizzare Liam

Nonostante questo apparente cambiamento, Liam non riesce a scrollarsi di dosso la preoccupazione. È convinto che la trasformazione di Thomas non sia del tutto genuina e teme che il passato possa ripresentarsi. Con il suo disagio crescente, Liam si confida con Steffy, esprimendo i suoi timori e la sua diffidenza nei confronti del fratello della ragazza. Steffy, a sua volta, si trova a dover bilanciare il supporto per il progetto aziendale con il tentativo di rassicurare Liam, consapevole che la situazione potrebbe diventare esplosiva.