Beautiful anticipazioni 26 marzo, Douglas scopre le bugie di Thomas, Brooke vuole scoprire la verità!

Beautiful torna domani, martedì 26 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì.

Beautiful: riassunto del 25 marzo

Eric reagisce alla notizia del matrimonio tra Ridge e Taylor in modo contenuto, essendo preoccupato per Brooke. Donna, nel frattempo, decide di andare direttamente a casa della sorella per avvisarla. Lì Brooke, insieme a Katie, apprende incredula la notizia.

Nel frattempo, Ridge chiede al figlio di fargli da testimone, ma la felicità di Thomas ha i giorni contati.

Anticipazioni del 26 marzo: Douglas può rovinare Thomas

Douglas ha scoperto che il padre ha utilizzato l'app che cambia le voci, spacciandosi per Brooke e facendo credere che avesse chiamato lei i servizi sociali e si sente in dovere di confessare la verità.

A Beautiful Ridge sta per scoprire la verità su Thomas

Nel prossimo episodio: La sofferenza di Brooke

Thomas, però, cerca di convincerlo a non farlo e a concentrarsi sulla felicità dei nonni. Brooke è inconsolabile per aver perso l'amore della sua vita che sta per sposare Taylor, come Brooke ha saputo da Donna.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Douglas scopre la verità su Thomas