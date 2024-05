Beautiful anticipazioni 26 maggio: Brooke fa un giuramento a Sheila, dramma alla Forrester Creations

Beautiful torna domani, domenica 26 maggio, con un doppio appuntamento in onda alle 13:55 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Thoma spera di essere riassunto alla Forrester Creations. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 25 maggio, Brooke decide di andare a casa di Bill per cercare di fargli cambiare idea e convincerlo a fare arrestare Sheila. E in presenza di Sheila, Brooke fa un appassionato discorso a Bill. Brooke, grazie al suo appassionato discorso, alla fine sembra smuovere qualcosa in Bill.

Deacon è in fibrillazione perché diventerà il nuovo proprietario del ristorante "Il Giardino". Hope lo informa che Bill e Sheila si sono messi insieme. Brooke cerca di convincere Bill a liberarsi di Sheila, ma non c'è niente da fare, lui è irremovibile e le risponde di aver bisogno di Sheila.

Brooke e Bill sono ai ferri corti

Anticipazioni 26 maggio: Il conflitto tra Brooke e Bill

Brooke, nonostante il suo accorato appello a Bill affinché smetta di proteggere Sheila, Bill si rifiuta di lasciare la Carter. La Logan, prima di andare via, fa un giuramento: non avrà pace finché la malefica donna non finirà dietro le sbarre e si impegnerà fino allo stremo per raggiungere questo obiettivo.

Deacon era all'oscuro del piano di Sheila

Sheila, che ora è libera di muoversi per la città senza usare travestimenti, va a trovare Deacon al Il Giardino, il ristorante che ora Shape gestisce in piena autonomia dopo averlo acquistato. La donna durante la sua latitanza si è nascosta a casa di Deacon senza rivelargli la sua relazione con Bill.

Problemi per Eric e Zende

Nel frattempo, alla Forrester Creations arrivano brutte notizie: in particolare, Eric e Zende sono sotto shock quando, sfogliando le riviste specializzate, si accorgono che i modelli che hanno creato per l'ultima sfilata hanno ricevuto una pessima recensione, compromettendo tutto il loro lavoro e la vendita degli stessi.

Eric ha ricevuto recensioni negative

Thomas, cacciato dalla Forrester Creations dopo aver incastrato Brooke imitando la sua voce con un'apposita app e facendo credere che avesse chiamato lei i servizi sociali, dice a Paris di essere sicuro che riceverà presto una telefonata con la quale lo pregheranno di tornare alla Forrester.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke decide di parlare con Bill.