Beautiful anticipazioni 26 giugno, Finn e Steffy uniti contro Thomas: deve rispettare le regole del Tribunale

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 26 giugno alle 13:45, nella trama di oggi Finn e Steffy caccuiano Thomas. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 25 giugno: Thomas irrompe a casa della sorella per vedere il figlio, ritenendo di non dover chiedere il permesso per fargli visita. Ma Steffy lo ferma, dichiarando la sua imparzialità rispetto alla tutela del nipote. Thomas minaccia Steffy e Finn: non gli impediranno di vedere suo figlio quando vorrà. Infatti, ora che Douglas vive a casa della sorella, lui pretende di poterlo vedere liberamente, senza dover chiedere alcun permesso.

Anticipazioni di Beautiful del 26 giugno: Steffy protegge suo nipote e la decisione del giudice

Dopo essere arrivato a casa di sua sorella senza preavviso, Thomas ha preteso di vedere Douglas, che adesso vive da lei, dopo che il tribunale le ha affidato la tutela legale del nipote. Il giovane Forrester pensava di non dover chiedere il consenso ma la situazione che ha dovuto affrontare è stata diversa rispetto alle sue aspettative.

Il Piccolo Douglas in una puntata della soap

Di fronte al rifiuto di sua sorella, che pretende che Thomas rispetti le regole del Tribunale, il padre di Douglas si è infuriato. Ma, nonostante la rabbia di suo fratello, Steffy, spalleggiata da Finn, è rimasta ferma sulle sue posizioni per proteggere Douglas da ulteriori traumi ha impedito a Thomas di vedere suo figlio senza dover prima chiedere il permesso suo e di Finn di fargli visita.