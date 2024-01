Beautiful anticipazioni 26 gennaio: Ridge pretende spiegazioni da Brooke per darle una seconda chance

Beautiful torna domani, venerdì 26 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 25 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 25 gennaio

Taylor vuole allontanarsi da Los Angeles e così lei e Steffy decidono di partire insieme per Aspen con la scusa di valutare l'acquisto della villa di Bill. Thomas cerca di convincere Ridge a lasciare definitivamente la moglie.

Anticipazioni del 26 gennaio: Una seconda possibilità per Brooke

Nonostante le tensioni e le circostanze complesse, Ridge mostra un atteggiamento aperto verso Brooke.

Dopo aver ascoltato la voce di Brooke che telefona al Servizio Tutela Minori, Ridge decide di non trarre conclusioni affrettate e offre a sua moglie la possibilità di spiegare la sua versione degli eventi.

Nella nuova puntata: Brooke e l'avvertimento a Hope su Thomas

Brooke, preoccupata per sua figlia Hope, e ignara che Thomas e Ridge abbiano ascoltato la registrazione fatta al Servizio Tutela Minori che ha denunciato un pericolo imminente per il piccolo Douglas, mette nuovamente in guardia Hope riguardo a Thomas.

La Logan, che presto dovrà dare spiegazioni a Ridge, continua a sostenere che il figlio di Ridge e Taylor possa rappresentare una minaccia per la loro famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas tenta di convincere Ridge a scegliere Taylor e non Brooke.