Beautiful, anticipazioni 25 ottobre: Taylor accusa Brooke di essere sleale, Deacon si confida con Hollis

Venerdì 25 ottobre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Brooke e Taylor sono sempre più lontane. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Ridge si prepara a partire per Roma

Taylor accusa Brooke di aver compromesso la loro amicizia, insinuando che la sua slealtà nei confronti di Thomas abbia fatto emergere la sua vera natura. Secondo Taylor, la Logan non è cambiata e presto cercherà di riavvicinarsi a Ridge, ignorando il loro patto. Brooke, visibilmente ferita, tenta di difendere la sua integrità, ma Taylor sembra decisa a chiudere ogni possibilità di riconciliazione.

Nel frattempo, Deacon è amareggiato dal rifiuto di Brooke e, sentendosi responsabile per aver seguito il consiglio manipolativo di Taylor, si confida con Hollis. Questo porta Deacon a riflettere su come il suo tentativo di riavvicinarsi a la psicologa abbia probabilmente rovinato anche la loro amicizia.

Deacon è stato respinto da Brooke

Ridge, in procinto di partire per Roma per il grande evento legato alla "Hope for the Future", racconta a Eric della dichiarazione d'amore che Taylor gli ha fatto. Anche suo padre rimane sorpreso, dato che si aspettava che fosse Brooke a fare il primo passo per riconciliarsi con Ridge, e non la Hayes.