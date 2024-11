Beautiful anticipazioni 25 novembre, Liam non perdona Hope, Taylor e Brooke: amicizia finita a causa di Ridge

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 25 novembre alle 13:45: il matrimonio di Liam e Hope è appeso a un filo. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Hope torna a casa e trova Liam freddo e distaccato. Il marito, senza rivelarle subito di averla vista baciare Thomas a Roma, la incalza con domande sul viaggio, portandola a intuire la verità. Quando Liam confessa di aver assistito al tradimento, Hope, disperata, implora perdono, spiegando che si è trattato di un momento di debolezza.

Steffy racconta a Finn dell'accaduto, omettendo di dire che Liam ha baciato lei dopo aver scoperto tutto. Brooke aggiorna R.J. del suo ritorno con Ridge, ma il figlio teme per Taylor. Ridge confessa a Taylor la riconciliazione con Brooke, e lei, ferita, lo avverte dei rischi. Liam è devastato, mentre Hope cerca di salvare il loro matrimonio.

Ridge ha causato la rottura tra Brooke e Taylor

Anticipazioni di Beautiful: Steffy teme le conseguenze del bacio di Spencer

Liam è tormentato dal pensiero del tradimento di Hope, soprattutto perché il gesto coinvolge Thomas, l'uomo che ha rappresentato una minaccia costante per la loro relazione. Non riesce a spiegarsi come Hope abbia potuto lasciarsi andare, dimenticando il dolore e le tensioni che Thomas ha causato in passato. Ogni riflessione lo riporta al bacio visto al Colosseo, un'immagine che lo perseguita e alimenta la sua convinzione che il loro matrimonio sia ormai irrecuperabile.

Nel frattempo, Steffy si confida con Finn, raccontandogli ciò che è successo a Roma tra Hope e Thomas. È sinceramente preoccupata per il futuro del matrimonio di Liam e Hope e riflette sulle conseguenze che questa situazione potrebbe avere non solo sulla loro vita, ma anche sull'equilibrio delle famiglie. Tuttavia, Steffy nasconde un peso: il bacio che Liam le ha dato in un momento di disperazione. Il timore che Finn possa scoprirlo si fa sempre più forte, ma Steffy cerca di mantenere il controllo per non compromettere la fiducia del marito.

Sul fronte opposto, Brooke e Taylor si trovano a confrontarsi duramente. Taylor si sente profondamente ferita dal ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge, interpretandolo come un tradimento del patto che le due donne avevano stretto: mettere la loro amicizia e il bene delle famiglie al primo posto. Taylor accusa Brooke di aver manipolato la situazione a suo favore.

La dottoressa sostiene che la Logan abbia usato il viaggio a Roma, e l'atmosfera romantica della città, per riavvicinarsi a Ridge. Brooke, dal canto suo, non resta in silenzio e cerca di giustificarsi, ribadendo che non era sua intenzione violare il loro accordo. Tuttavia, il confronto degenera rapidamente, e le due donne si rendono conto che la loro amicizia, che sembrava sincera, è ormai irrimediabilmente compromessa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor affronta Brooke dopo aver saputo che lei e Ridge si sono rimessi insieme.