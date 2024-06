Beautiful anticipazioni 25 giugno, Thomas è fuori controllo: ora minaccia Finn e Steffy

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 25 giugno alle 13:50, la trama ci svela che Thomas è ancora a casa di Steffy per vedere suo figlio. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 24 giugno Thomas irrompe a casa della sorella per vedere il figlio, ritenendo di non dover chiedere il permesso per fargli visita. Ma Steffy lo ferma, dichiarando la sua imparzialità rispetto alla tutela del nipote. Thomas si irrita, alza la voce e Finn lo invita ad andarsene.

Anticipazioni di Beautiful del 25 giugno: La tutela del piccolo Douglas divide la famiglia

Dopo l'improvvisa irruzione a casa di Steffy e Finn per vedere suo figlio, Thomas ha un duro scontro con sua sorella. Quest'ultima è stata nominata dal tribunale tutrice legale del piccolo. È stato lo stesso Douglas a esprimere la volontà di vivere con sua zia, sconvolgendo Hope, che lo considera a tutti gli effetti suo figlio. Ora Steffy, che desidera rimanere equidistante dalla stessa Hope e Thomas per il bene di suo nipote, non vuole che suo fratello si presenti senza preavviso.

Thomas è determinato a vedere Douglas

Thomas Forrester, nonostante l'opposizione di Steffy, è determinato e irremovibile, costringendo Finn a intervenire. Il dottore, marito di Steffy, ordina a Thomas di lasciare subito la casa. La reazione di Thomas è intensa: si infuria e minaccia di tornare, ribadendo che Douglas è suo figlio e che, ora che vive con Steffy, esige di poterlo vedere liberamente, senza dover chiedere il permesso a nessuno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope torna a casa affranta dopo aver lasciato Douglas da Steffy.