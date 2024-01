Beautiful anticipazioni 25 gennaio: Taylor e Steffy in viaggio a Aspen, Thomas mette alle strette Ridge

Beautiful torna domani, giovedì 25 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 24 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 24 gennaio

Ridge è sconvolto e incredulo riguardo alla telefonata ai servizi sociali. Liam discute della cosa con Brooke, ignaro che l'autrice della telefonata sia lei e si chiede chi possa averla fatta.

Steffy prega sua madre di non rinunciare a Ridge visto che Brooke ha gravemente tradito la sua fiducia negando di essere l'autrice della telefonata di denuncia al Servizio Tutela Minori.

Anticipazioni del 25 gennaio: Taylor e Steffy fuggono a Aspen

La tensione a Los Angeles spinge Taylor e Steffy a prendere una decisione drastica: partire per Aspen. Ufficialmente, il viaggio è motivato dalla valutazione dell'acquisto della villa di Bill, ma in realtà Taylor vuole prendere le distanze da Ridge e dimenticarlo per sempre

Nel prossimo episodio: Thomas tenta di convincere Ridge a lasciare Brooke

Mentre Taylor e Steffy pianificano il loro viaggio, Thomas cerca di persuadere Ridge a prendere decisioni definitive sulla sua relazione con Brooke, anche alla luce della telefonata che la donna ha fatto al Servizio Tutela Minori allo scopo di allontanare Douglas da suo padre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Steffy sprona Taylor a non arrendersi