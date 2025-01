Beautiful, anticipazioni 25 gennaio, Finn e Liam: tensioni alle stelle, Steffy cerca il supporto di Ridge

Sabato 25 gennaio torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama conosciamo il ruolo di Sheila nella crisi tra Steffy e Finn. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Hope dice a Brooke di essere stanca di dover condividere l'amore di Liam con Steffy, una cosa che ha dovuto sopportare per tanti anni. Adesso che frequenta Thomas è molto più serena e sa di essere l'unica donna della sua vita. Intanto si gode il successo di Hope for the Future e cerca di vivere il più serenamente possibile.

Nel frattempo, Li continua a rimproverare Finn per i suoi comportamenti. Gli dice che è inaccettabile che lui si sia aperto a Sheila, che l'abbia abbracciata, che l'abbia chiamata mamma. Sostiene che sia inammissibile che continui a difenderla perché ha salvato Kelly dall'annegamento. La dottoressa mette in guardia Finn: perderà Steffy se non chiuderà Sheila fuori dalla sua vita.

Anticipazioni di Beautiful: Il ruolo di Sheila nella crisi tra Finn e sua moglie

Steffy si è trasferita con i figli a casa di Eric dopo l'incidente di Kelly. Sebbene Finn fosse con lei sulla spiaggia, è stata Sheila a salvarla, e questo ha minato la fiducia di Steffy nei confronti del marito. Finn continua a difendere Sheila, nonostante il suo passato, anche perché è stata lei a salvare Kelly. Questo ha causato una profonda frattura tra lui e Steffy, che è terrorizzata all'idea che Sheila possa rientrare nella loro vita.

A casa di Eric, Liam e Steffy parlano di quello che è successo a Kelly sulla spiaggia, dove ha rischiato di affogare. Liam appoggia Steffy nelle sue scelte e le dice che ha fatto bene a trasferirsi a casa del nonno, dove sarà più al sicuro. Le assicura inoltre che le starà sempre vicino e che la proteggerà lui, poiché Finn non è in grado di farlo, ribadendo che le vuole ancora bene e che l'amerà per sempre.

Liam è furioso con Finn, che accusa di non essere stato in grado di proteggere Kelly. Parla della situazione con suo fratello Wyatt, esprimendo tutta la sua preoccupazione per la sicurezza dei bambini. Liam è particolarmente infastidito dal fatto che Finn continui a difendere Sheila, vedendo questo come una chiara dimostrazione della sua inaffidabilità.

Inoltre, Liam riflette sui suoi sentimenti per Steffy e sulla possibilità di un riavvicinamento con la giovane, specialmente ora che lei ha lasciato Finn. Tuttavia, non ha previsto la reazione di Finn, che si precipita alla Spencer per un confronto diretto, accusandolo di voler distruggere il suo matrimonio con Steffy per riconquistarla.

Finn affronta Liam nel suo ufficio alla Spencer Publications, accusandolo di usare Sheila solo come scusa per cercare di portargli via Steffy. Infatti, Liam non si era mai confrontato direttamente con lui dopo aver assistito all'abbraccio con la madre biologica in tribunale, ma aveva vigliaccamente registrato un video con il cellulare per poi correre a mostrarlo a sua moglie e screditarlo.

Finn si impegna a difendere la sua relazione con Steffy, pur riconoscendo la complessità della situazione, e intima a Liam di non interferire più nel suo matrimonio. Nel frattempo, Steffy, confusa e preoccupata su come gestire la sua vita e il futuro dei suoi figli, trova conforto nel padre, Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam dice a Steffy che le starà sempre vicino e che la proteggerà lui.