Beautiful anticipazioni 24 maggio, Brooke è una furia: Bill ha perso la testa per colpa di Sheila

Venerdì 24 maggio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:50. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che le azioni di Bill si riflettono su tutti i protagonisti. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 23 maggio, come reazione alla preoccupazione di Liam e Wyatt riguardo alla relazione con Sheila, Bill informa i figli che il suo rapporto con Sheila è saldo e che lo sarà a tempo indeterminato. Nel frattempo Steffy e Finn cercano di vivere con serenità nonostante Sheila sia libera.

Anticipazioni del 24 maggio: La resistenza contro le manovre di Sheila

Steffy e Finn, nonostante desiderino vivere la loro vita senza farsi condizionare da Sheila, non possono ignorare il fatto che la donna che ha tentato di sparare a Steffy sia ora libera. Finn, figlio biologico della Carter, promette a sua moglie che non abbasserà mai la guardia. I due giurano di difendere la loro famiglia da eventuali ulteriori azioni impulsive della donna, convinti che il suo desiderio di redenzione e il presunto amore per Bill Spencer siano solo una finzione per sedurre il magnate e ottenere la libertà.

Finn promette a Steffy di difenderla da Sheila

Gli ultimi eventi sono al centro di tutte le conversazioni dei protagonisti della soap. Anche Brooke, Hope e Liam si sono riuniti per discutere del ricatto di Bill e della sua minaccia di far finire in prigione Taylor per evitare la condanna di Sheila. Brooke, in particolare, è furiosa all'idea che Spencer stia difendendo la donna che le ha causato tanto dolore, separandola da Ridge e facendo credere a quest'ultimo che lei fosse tornata schiava dell'alcol.