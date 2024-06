Beautiful anticipazioni 24 giugno: Thomas non ascolta i consigli di Eric e si scontra con la dura realtà

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 24 giugno alle 14:00, la trama ci rivela che Thomas vuole vedere suo figlio senza preavviso. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 24 giugno: Il conflitto familiare dopo la delibera del Tribunale dei minori

Dopo la decisione del giudice che ha affidato a Steffy la tutela legale del piccolo Douglas, Hope è disperata temendo di aver perso il bambino che ormai considera suo figlio per sempre. Mentre Liam prova a consolarla, Thomas, padre del piccolo, crede di poter fare ciò che vuole ed arriva a casa di Steffy, sua sorella, senza preavviso.

Questo comportamento sconsiderato del giovane Forrester infrange i limiti imposti dal giudice al momento della sua decisione. Tutto questo nonostante suo nonno Eric pochi minuti prima gli avesse consigliato di telefonare a Steffy e avvisarla del suo arrivo, ma lui è convinto che non ce ne sia bisogno, ma si sbaglia di grosso.

Steffy e Finn affrontano Thomas

Steffy, infatti, vuole mantenere la sua equidistanza tra Hope e Thomas, preservare il benessere di Douglas e rispettare le decisioni del giudice. Per questo si oppone fermamente all'irruzione di suo fratello, che considera scorretta, mettendola in grande difficoltà. Al suo fianco si schiera suo marito Finn, che, nonostante comprenda le motivazioni del cognato, lo invita a calmarsi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Thomas spera di ritrovare il suo rapporto con Douglas e di ritornare alla Forrester.