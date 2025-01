Beautiful, anticipazioni 24 gennaio: Hope è felice con Thomas, Li è delusa da Finn

Venerdì 24 gennaio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Hope si gode il successo in amore e in carriera. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Finn prova a spostare parte della responsabilità della rottura con Steffy su Liam ma Li, inflessibile e determinata, non lascia spazio alle recriminazioni. La madre gli ricorda che il suo errore è stato permettere che Sheila entrasse nella sua vita e tocca a lui dimostrare a Steffy che la sua priorità è lei e la sua famiglia.

Nel frattempo, Sheila, trascorre momenti di intimità con Deacon nel suo appartamento e gli promette che sta facendo di tutto per cambiare. A casa di Eric, Liam fa visita a Steffy dopo aver saputo del trasferimento. Steffy gli racconta dell'incidente in spiaggia e della distrazione di Finn e del salvataggio di Kelly da parte di Sheila. Alla Forrester Creations, Brooke cerca ancora una volta di far ragionare Hope riguardo alla sua decisione di divorziare da Liam.

Anticipazioni di Beautiful: Li non capisce l'atteggiamento di Finn con Sheila

Hope dice a Brooke di essere molto concentrata sul suo lavoro, e soprattutto le conferma di essere stanca di dover condividere l'amore di Liam con Steffy, una cosa che ha dovuto sopportare per tanti anni. Adesso che frequenta Thomas è molto più serena e sa di essere l'unica donna della sua vita.

Intanto si gode il successo di Hope for the Future e cerca di vivere il più serenamente possibile. Alla casa sulla scogliera, Li continua a rimproverare Finn per i suoi comportamenti. Gli dice che è inaccettabile che lui si sia aperto a Sheila, che l'abbia abbracciata, che l'abbia chiamata mamma.

Li gli dice che è inammissibile che continui a difenderla perché Sheila ha salvato Kelly dall'annegamento. La dottoressa mette in guardia Finn: perderà Steffy se non chiuderà Sheila fuori dalla sua vita. Finn è sconsolato perché si aspettava un appoggio dalla madre adottiva e cova rancore nei confronti di Liam.

