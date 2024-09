Beautiful, anticipazioni 23 settembre, Hope, Thomas e Steffy: cresce la tensione, R.J. resiste a Ridge

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 23 settembre alle 13:45, la trama ci rivela che Hope cerca di rassicurare Steffy sulla sua relazione con Thomas. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: R.J. si oppone alle pressioni di Ridge per entrare nel mondo della moda

Thomas continua a ribadire il suo cambiamento interiore, assicurando a tutti di aver messo da parte la sua ossessione per Hope. È particolarmente felice dell'amicizia nata tra Brooke e Taylor, che ha portato a una sorprendente armonia tra le due famiglie. R.J., invece, confida a Thomas di essere molto soddisfatto della sua carriera come influencer di viaggi, e di non avere intenzione di cedere alle pressioni del padre Ridge, il quale lo vorrebbe coinvolgere nel mondo della moda, come ha fatto con tutti i suoi figli che lavorano nell'azienda di famiglia.

Nel frattempo, Steffy non può fare a meno di tornare sulla questione dell'attrazione che sospetta tra Hope e Thomas. Dopo aver assistito a una scena in cui i due si tenevano per mano e si guardavano intensamente negli occhi, Steffy decide di affrontare nuovamente Hope, chiedendole spiegazioni sulla natura del suo rapporto con Thomas. Hope nega ogni coinvolgimento romantico, cercando di rassicurare Steffy sul fatto che si tratta solo di un rapporto professionale e di reciproca fiducia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy avverte Hope che non intende permettere a nessuno di minare i progressi del fratello.