Beautiful, anticipazioni 23 novembre: Liam affronta Hope che implora il suo perdono

Sabato 23 novembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Taylor mette in guardia Ridge. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Alla Forrester, anche Brooke ha tante cose da raccontare e rivela a Eric, a Donna e a R.J. che lei e Ridge sono finalmente tornati insieme, complice una visione del futuro che Ridge ha avuto in un luogo magico della città eterna. Sono tutti al settimo cielo per la notizia che speravano di poter ricevere e festeggiano l'armonia ritrovata nella storica coppia. Nel frattempo, Ridge è andato immediatamente a trovare Taylor al suo studio per raccontarle in prima persona gli accadimenti degli ultimi giorni.

La gioia per il successo della Forrester e soprattutto di Thomas passa velocemente in secondo piano perché il momento da lei tanto temuto della riconciliazione tra Ridge e Brooke è arrivato e anche se Taylor ammette che lo amerà per sempre e si dice sicura che Brooke lo farà soffrire, lo rassicura che starà bene e che insieme continueranno a vegliare sui figli e sulle loro famiglie.

Anticipazioni di Beautiful: Steffy confida tutto a Finn, ma omette un dettaglio cruciale

Hope torna a casa, dove trova Liam ad attenderla. Lui, visibilmente freddo e distaccato, la incalza a raccontare ogni dettaglio del suo viaggio a Roma, senza però rivelarle di aver assistito al bacio tra lei e Thomas al Colosseo. La tensione cresce quando Hope nota le valigie di Liam ancora vicino alla porta e inizia a temere che lui sappia qualcosa. Tuttavia, non immagina che il marito abbia visto con i propri occhi il tradimento.

Nel frattempo, Steffy confida a Finn ciò che è successo tra Hope e Thomas, ma evita intenzionalmente di menzionare il bacio che Liam, ferito e sconvolto, ha scambiato con lei a Roma. Altrove, Brooke aggiorna il figlio R.J. sul suo riavvicinamento con Ridge, annunciando che il viaggio nella Città Eterna ha sancito il loro ritorno insieme. Sebbene felice per la madre, R.J. non riesce a non preoccuparsi per Taylor, immaginando quanto soffrirà per questa notizia.

Liam in lacrime

Ridge, infatti, affronta Taylor per comunicarle il ritrovato amore con Brooke. Ferita e delusa, Taylor lo mette in guardia, avvertendolo che potrebbe ritrovarsi ancora una volta vittima dei tradimenti di Brooke. Liam, infine, non riesce più a trattenersi e rivela a Hope di aver assistito al bacio tra lei e Thomas.

Distrutto e profondamente ferito, si scontra con l'idea che la moglie, un tempo simbolo di lealtà e integrità, lo abbia tradito con l'uomo che ha causato tante sofferenze alla loro famiglia. Tra le lacrime, Hope tenta di giustificarsi, sostenendo che si è trattato solo di un momento di debolezza. Disperata, lo supplica di perdonarla e di non permettere che un singolo errore distrugga il loro matrimonio e la loro famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope torna a casa dove Liam la sta aspettando e le chiede di raccontargli tutto quello che è successo a Roma