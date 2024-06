Beautiful anticipazioni 23 giugno, Thomas minaccia Steffy e Finn: vuole vedere Douglas a tutti i costi

Beautiful torna domani, domenica 23 giugno, con l'appuntamento in onda alle 14:00 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Thomas irrompe a casa di sua sorella. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 22 giugno, È arrivato il giorno fatidico e Douglas deve traslocare a casa di Steffy, come deciso dal giudice. Mentre Hope e Liam sono disperati per la decisione di Douglas di trasferirsi dalla zia, lei e Finn sono spaventati; l'unico contento di questa decisione è Thomas.

Anticipazioni di Beautiful del 23 giugno: La visita inaspettata di Thomas

La tensione a casa di Steffy Forrester è palpabile. La giornata sembrava procedere come al solito, ma tutto cambia quando Thomas Forrester irrompe improvvisamente per vedere suo figlio, Douglas, e non intende chiedere il permesso per farlo. Steffy, sorpresa dall'arrivo di suo fratello, gli ricorda il suo ruolo di tutrice del bambino e, come tale, deve essere imparziale.

Il papà di Douglas è convinto che adesso che il bambino è a casa di Steffy e Finn, lui non debba chiedere nessun permesso. Sua sorella gli ricorda che deve rispettare le regole imposte dal giudice. Le parole di Steffy lo fanno irritare ancora di più. Quando il giovane Forrester inizia ad alzare, la voce Finn in maniera calma ma decisa lo invita ad andare via.

Finn è costretto a cacciare Thomas

Prima di lasciare la casa, Thomas ribadisce che tornerà perchè non vuole chiedere il permesso per vedere suo figlio. Steffy capisce che la situazione con Thomas è tutt'altro che risolta, ma è determinata a fare ciò che è meglio per suo nipote, anche se questo significa affrontare suo fratello a testa alta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hope e Liam sono disperati per la decisione di Douglas di trasferirsi a casa di Steffy.