Beautiful anticipazioni 23 dicembre, Thomas e Liam: Faccia a faccia su Hope e Douglas

Beautiful torna domani, sabato 23 dicembre dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 22 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del venerdì 22 dicembre

Sheila fugge da casa di Steffy prima che Finn si accorga di lei e torna da Deacon confessandogli quanto senta la mancanza del figlio e del nipote. Deacon comprende il suo dolore e finisce per baciarla, ma tenta di convincerla ad accettare di non potersi mai più avvicinare a Finn e a Hayes per il bene di tutti.

Anticipazioni del 23 dicembre, Liam vs. Thomas: Lo Scontro per Douglas

Liam fa il suo ingresso a casa Forrester determinato a riprendersi Douglas. Tuttavia, si imbatte in Thomas, dando vita a uno scontro inevitabile tra i due.

Nella prossima puntata: Hope di nuovo contesa

Dopo la discussione su Douglas l'attenzione si sposta su Hope, Liam affronta quello che ritiene essere il vero problema: la forse rinata ossessione di Thomas per Hope. La tensione sale mentre tra i due emergono vecchi conflitti e nuove sfide.

Nel nuovo episodio: Brooke e Taylor: Opposte Visioni sul Futuro di Douglas

Mentre Liam affronta Thomas, Brooke si scontra con Taylor. Le due donne cercano invano di convincersi a vicenda della ragionevolezza delle rispettive posizioni sul futuro di Douglas. Le divergenze tra Brooke e Taylor aggiungono ulteriore complessità alla situazione familiare già tesa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila si avvicina alla culla di Hayes.