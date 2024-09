Beautiful, anticipazioni 22 settembre: Hope rassicura Liam con una notte di passione, Steffy teme per Thomas

Beautiful torna domani, domenica 22 settembre, con il doppio appuntamento in onda alle 13:50 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che R.J. e Thomas si confrontano. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Ridge elogia suo figlio per i suoi progressi professionali e personali

Liam continua a nutrire forti dubbi nei confronti di Thomas. Nonostante i cambiamenti che quest'ultimo sembra aver fatto, Liam non riesce a dimenticare tutte le sofferenze che ha causato in passato a Hope e alla loro famiglia. Alla Forrester Creations, però, il clima è diverso: Ridge si congratula con Thomas per i suoi successi professionali e lo rassicura del suo supporto e della ritrovata fiducia nei suoi confronti, offrendo parole di grande incoraggiamento.

Dopo il confronto con Steffy, che l'ha accusata di essere attratta Thomas, Hope si sente in dovere di affrontare Liam. Cerca di scusarsi per essere stata troppo concentrata sul lavoro e lo rassicura del suo amore per lui e per la loro famiglia. Non si limita solo alle parole, ma dimostra il suo affetto con una notte di passione, nel tentativo di ricostruire un'intimità che teme possa essere minacciata.

Thomas e R.J si confrontano

Nel frattempo, Finn cerca di capire cosa turbi sua moglie. Sebbene Steffy non sia preoccupata per "Hope For the Future", che sta riscuotendo grande successo grazie alla nuova collezione, appare ansiosa per suo fratello. Teme che il costante contatto con Hope possa far riemergere la sua vecchia ossessione e cancellare i progressi che ha faticosamente raggiunto, ma ancora non svela a Finn i suoi sospetti sull'attrazione della ragazza per Thomas. Quest'ultimo, parallelamente, si sta confrontando con R.J. sulle rispettive vite personali, discutendo delle sfide che entrambi stanno affrontando.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: L'attrazione di Hope verso Thomas desta sospetti in Steffy.