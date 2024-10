Beautiful, anticipazioni 22 ottobre: Deacon confessa il suo amore a Brooke e mette nei guai Taylor

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 22 ottobre alle 13:40, Taylor e Ridge si confrontano sul loro passato. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Brooke sospetta una manipolazione dietro la dichiarazione di Deacon

Carter e Katie parlano dell'imminente trasferta a Roma per "Hope for The Future" e Katie spera che parta con loro anche Brooke, perché sarebbe l'occasione perfetta per una romantica riconciliazione con Ridge. Quest'ultimo confessa a Brooke di sentire la sua mancanza, lei gli conferma che il sentimento è reciproco.

Dopo il tentativo di Taylor di spingere Deacon a corteggiare Brooke, le cose iniziano a prendere una piega inaspettata. Taylor raggiunge Ridge alla Forrester e nota con sorpresa che il suo piano potrebbe effettivamente aver sortito effetto: Deacon ha finalmente chiesto a Brooke di incontrarlo a "Il Giardino".

Taylor: Brooke sta per scoprure il suo piano

Ridge, ancora ignaro di tutto, ascolta le riflessioni di Taylor, che gli ricorda quanto lui sia stato importante per lei, al di là del legame che condividono come genitori. Tuttavia, mentre Taylor sembra determinata a riguadagnare il cuore di Ridge, la situazione al ristorante si complica: Brooke, pur apprezzando le parole di Deacon, si insospettisce, chiedendosi cosa lo abbia spinto a tornare su un argomento già discusso più volte, sapendo che lei ha già chiarito che un ritorno tra loro non è possibile.

In un momento di imbarazzo, Deacon, preso alla sprovvista, rivela accidentalmente che qualcuno lo ha spinto a fare quella dichiarazione, mettendo così a rischio il piano orchestrato da Taylor. La domanda ora è: come reagirà Brooke Logan quando scoprirà che dietro tutto questo c'è proprio la sua amica Taylor Hayes?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Carter e Katie parlano dell'amicizia tra Brooke e Taylor.