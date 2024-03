Beautiful anticipazioni 22 marzo: Brooke firma le carte del divorzio ma smaschera Thomas

Beautiful torna domani, venerdì 22 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì.

Beautiful: riassunto della puntata del 21 marzo

Brooke non capisce i motivi che spingono Ridge ad annullare il loro matrimonio, ma lui è irremovibile perché è all'oscuro delle manovre di Thomas. Intanto Thomas e Steffy festeggiano con la madre la notizia della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke. Anche se Taylor è ancora un pò perplessa perché sa quanto Ridge sia legato a Brooke.

Beautiful: Brooke firma i documenti del divorzio

Anticipazioni del 22 marzo: La fine del matrimonio tra Ridge e Brooke

Tutti parlano della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke ma con prospettive diverse. Da una parte ci sono Hope, Liam e Katie che stanno male per la sofferenza di Brooke. Dall'altra, Thomas e Steffy esultano perchè i loro genitori sono tornati insieme.

Nel prossimo episodio: L'intuizione di Brooke

Nel frattempo Brooke ha deciso di firmare i documenti per l'annullamento del matrimonio chiesto da Ridge. Nonostante questo la Logan ha capito che dietro la decisione di Ridge ci sia stata un'interferenza di Thomas ed è pronta ad andare a fondo alla cosa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Steffy cerca di capire perché Ridge ha deciso di lasciare Brooke.